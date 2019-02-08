Завораживающие пейзажи с высоты птичьего полета фотографа Майкла Матти (Фото) Майкл Матти (Michael Matti) - талантливый фотограф, авантюрист и оператор дрона, который родился в Индонезии, вырос в разных частях Юго-Восточной Азии, а в настоящее время проживает в Сиэтле, штат Вашингтон. Майкл получил степень в области фотографии и бизнеса в Indiana Wesleyan University. Он фокусируется на приключенческой, пейзажной и аэрофотосъемке.