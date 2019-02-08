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Пятница, 08.02.2019
Завораживающие пейзажи с высоты птичьего полета фотографа Майкла Матти (Фото)
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Завораживающие пейзажи с высоты птичьего полета фотографа Майкла Матти (Фото)

Майкл Матти (Michael Matti) - талантливый фотограф, авантюрист и оператор дрона, который родился в Индонезии, вырос в разных частях Юго-Восточной Азии, а в настоящее время проживает в Сиэтле, штат Вашингтон. Майкл получил степень в области фотографии и бизнеса в Indiana Wesleyan University. Он фокусируется на приключенческой, пейзажной и аэрофотосъемке.
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Фото: zefirka.net
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Снимки, Фотограф, Пейзажи, Аэрофотоснимки, Майкл Матти.
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