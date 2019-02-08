Прекрасное погодное явление которое "окутало" Бухарест льдом (Фото)

Дождь в зимний период всегда необычное явление, а еще немного стихийное, ведь после него город превращается в ледяное королевство. С одно стороны это очень красиво, но с другой опасно. Ветви под тяжестью льда падают, тоже самое происходит с проводами, а машины, припаркованные около деревьев страдают. Такое природное явление произошло в прошлую субботу в Румынии, Бухаресте. Фотографы не упустили возможности запечатлеть такое необычное состояние города, поэтому мы можем посмотреть с вами снимки.