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Пятница, 08.02.2019
Прекрасное погодное явление которое &quot;окутало&quot; Бухарест льдом (Фото)
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Прекрасное погодное явление которое "окутало" Бухарест льдом (Фото)

Дождь в зимний период всегда необычное явление, а еще немного стихийное, ведь после него город превращается в ледяное королевство. С одно стороны это очень красиво, но с другой опасно. Ветви под тяжестью льда падают, тоже самое происходит с проводами, а машины, припаркованные около деревьев страдают. Такое природное явление произошло в прошлую субботу в Румынии, Бухаресте. Фотографы не упустили возможности запечатлеть такое необычное состояние города, поэтому мы можем посмотреть с вами снимки.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Природное явление, Красивые фото, Лёд, Ледяное королевство.
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