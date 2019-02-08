Необычная и разнообразная жизнь в Китае (Фото)

Подборка фотографий повседневной жизни в Китае. Кита́йская Наро́дная Респу́блика (КНР) — социалистическое (коммунистическое) государство в Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1,36 млрд, большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — хань); занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде.