Живописные причины посетить Венецию зимой глазами Альберта Дроса (Фото)

Альберт Дрос (Albert Dros) — известный 33-летний нидерландский фотограф. Являясь страстным фотографом и заядлым путешественником, он пристрастился к пейзажной фотографии и путешествует по миру, запечатлевая красоту планеты. В прошлые выходные он решил посетить Венецию. И хотя знакомые говорили, что сейчас не сезон, он отправился туда с удовольствием, зная, что избежит толп туристов, которые наводняют город в остальное время года. По словам фотографа, выходные были отличными! Он мог наблюдать все виды погоды: от ясного неба и солнечного света до сильного дождя и тумана. Для него как для фотографа создалось множество разных условий для фотосъёмки, при этом людей вокруг почти не было.