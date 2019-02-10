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Воскресенье, 10.02.2019
Самый необычный хостел в мире (Фото)
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Самый необычный хостел в мире (Фото)

Вы всё еще продолжаете выбирать скучные пятизвездочные отели со спа и бассейном? Тогда мы идем к вам! Добро пожаловать в номер отеля в роскошном немецком спальном вагоне ну или в легендарном американском караване «Airstream»! Если вы путешествуете по Западной Германии, обязательно сделайте остановку в Бонне. Этот хостел однозначно этого стоит.
Фото: loveopium.ru
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Германия, Туризм, Путешествия, Хостел, Бонн, Необычный хостел.
01:28 Сегодня Телеграф
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