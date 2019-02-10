Самый необычный хостел в мире (Фото) Вы всё еще продолжаете выбирать скучные пятизвездочные отели со спа и бассейном? Тогда мы идем к вам! Добро пожаловать в номер отеля в роскошном немецком спальном вагоне ну или в легендарном американском караване «Airstream»! Если вы путешествуете по Западной Германии, обязательно сделайте остановку в Бонне. Этот хостел однозначно этого стоит.