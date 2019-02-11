Самые красивые реки мира (Фото) На нашей удивительной планете есть много уникальных, и волшебно красивых природных объектов. Одними из самых важных являются артерии Земли – реки, большие и маленькие. Они протекают по всей поверхности, и на севере, и на юге, на востоке и западе – везде есть по-настоящему удивительные, западающие в душу и сердце создаваемым вокруг себя пейзажем.