Красота вокруг нас: невероятные снимки Доломитовых Альп (Фото) Стефано Мараджи (Stefano Maraggi) — талантливый 27-летний фотограф-самоучка, авантюрист и инженер, проживающий в Манерба-дель-Гарда, Италия. Стефано фокусируется в основном на пейзажной, уличной и природной фотографии. Недавно он посетил Доломиты, чтобы запечатлеть великолепные зимние пейзажи.