Путешествие в Антарктиду: удивительные снимки с южного материка(Фото) Антарктида — наиболее суровая климатическая область Земли. Здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле: 89.2 градуса ниже нуля. Отправляемся в путешествие, посмотрим на антарктические пейзажи и узнаем, что там делают ученые. Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Ранее существование южного материка (лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией.