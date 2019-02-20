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Пятница, 22.02.2019
Путешествие в Антарктиду: удивительные снимки с южного материка(Фото)
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Путешествие в Антарктиду: удивительные снимки с южного материка(Фото)

Антарктида — наиболее суровая климатическая область Земли. Здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле: 89.2 градуса ниже нуля. Отправляемся в путешествие, посмотрим на антарктические пейзажи и узнаем, что там делают ученые. Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Ранее существование южного материка (лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией.
Фото: zefirka.net
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Путешествия, Антарктида, Фото, Снимки, Холод, Южный материк.
12:25 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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