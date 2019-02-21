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Киев занял первое место в рейтинге городов Европы для бюджетного путешествия

Киев занял первое место в рейтинге городов Европы для бюджетного путешествия
15:22 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости путешествия: Киев возглавил рейтинг самых дешевых для туристов европейских городов.

Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия.

Соответствующий список составило немецкое издание Instyle.

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", - говорится в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье - Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом - венгерский Будапешт.

Самым дорогим среди самых дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Так стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

Ранее Киев вошел в семерку наиболее многоснежных городов Европы, заняв шестое место в рейтинге австрийской газеты Der Standard.

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Киев, Варшава, Европа, Туризм, Будапешт, Краков, Белград.
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