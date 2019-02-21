Красота северного штата США в объективе Улдерико Грейнджер (Фото) 22-летний трэвел-фотограф Улдерико Грейнджер с Большого острова переехал в Монтану в 2017 году, чтобы учиться в Школе фотографии. По окончании учёбы он решил окунуться в жизнь искателя приключений, купил фургон 2000 Dodge Ram и отправился в путешествие. Первое его путешествие привело его на Аляску, где он провёл чуть более 3 месяцев, с августа по октябрь, в общей сложности проехав около 13 тысяч километров. Поездка, по его словам, была очень непростой, но виды, которые открывались ему во время пути, того стоили.