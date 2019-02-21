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Пятница, 22.02.2019
Красота северного штата США в объективе Улдерико Грейнджер (Фото)
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Красота северного штата США в объективе Улдерико Грейнджер (Фото)

22-летний трэвел-фотограф Улдерико Грейнджер с Большого острова переехал в Монтану в 2017 году, чтобы учиться в Школе фотографии. По окончании учёбы он решил окунуться в жизнь искателя приключений, купил фургон 2000 Dodge Ram и отправился в путешествие. Первое его путешествие привело его на Аляску, где он провёл чуть более 3 месяцев, с августа по октябрь, в общей сложности проехав около 13 тысяч километров. Поездка, по его словам, была очень непростой, но виды, которые открывались ему во время пути, того стоили.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Аляска, Фото, Природа, Улдерико Грейнджер, Северный штат США.
17:49 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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