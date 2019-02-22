Завораживающие пейзажи от немецкого фотографа (Фото) Андре Александер (André Alexander) — талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона, альпинист и искатель приключений из Германии. Андре фокусируется на фотографии природы, ландшафтов, приключений и аэрофотосъемке. У него более 119 тысяч подписчиков в Instagram.