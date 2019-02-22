В поисках солнца: снимки, которые наполняют теплом (Фото) Своим появлением оно дарит улыбки миллионам людей, согревает и дает тепло, а в душах будто распускаются цветы. Солнце вдохновляет каждого из нас. Вот и французский фотограф Beboy уже три года путешествует по всей планете, чтобы создать самые захватывающие и живописные городские и ландшафтные пейзажи, освещенные солнцем. Каждый снимок излучает невероятное тепло, а солнечные лучи переливаются, словно блики бриллианта. Предлагаем расслабиться, надеть солнечные очки и насладиться волшебными восходами вместе с нами.