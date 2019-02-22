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Пятница, 22.02.2019
В поисках солнца: снимки, которые наполняют теплом (Фото)
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В поисках солнца: снимки, которые наполняют теплом (Фото)

Своим появлением оно дарит улыбки миллионам людей, согревает и дает тепло, а в душах будто распускаются цветы. Солнце вдохновляет каждого из нас. Вот и французский фотограф Beboy уже три года путешествует по всей планете, чтобы создать самые захватывающие и живописные городские и ландшафтные пейзажи, освещенные солнцем. Каждый снимок излучает невероятное тепло, а солнечные лучи переливаются, словно блики бриллианта. Предлагаем расслабиться, надеть солнечные очки и насладиться волшебными восходами вместе с нами.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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