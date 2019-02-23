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Воскресенье, 24.02.2019
Сказочный пейзаж Шотландии в объективе Роджера Меррифилда (Фото)
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Сказочный пейзаж Шотландии в объективе Роджера Меррифилда (Фото)

Путешествуя по Шотландии этой осенью, фотограф-любитель Роджер Меррифилд решил сосредоточить свое внимание на озерах, которыми так богат край. Гладкая поверхность воды прекрасно отражала пейзажи, создавая иллюзию параллельных миров. По словам Меррифилда, его гипнотические фотографии требовали немало терпения, ведь подходящие погодные условия без туманов, дождей и сильных ветров бывают редко на Туманном Альбионе.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Шотландия, Фото, Природа, Фотограф, Пейзажи, Роджер Меррифилд.
22:00 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф
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