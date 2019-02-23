|
|
Сказочный пейзаж Шотландии в объективе Роджера Меррифилда (Фото)
Путешествуя по Шотландии этой осенью, фотограф-любитель Роджер Меррифилд решил сосредоточить свое внимание на озерах, которыми так богат край. Гладкая поверхность воды прекрасно отражала пейзажи, создавая иллюзию параллельных миров. По словам Меррифилда, его гипнотические фотографии требовали немало терпения, ведь подходящие погодные условия без туманов, дождей и сильных ветров бывают редко на Туманном Альбионе.
Сюрреалистические миры глазами турецкого фотографа (Фото)
Совершенные вещи, которые могут быть в вашей реальности
Назад в прошлое: заброшенные виллы в Италии (Фото)
Маникюр 2019: актуальные идеи дизайна ногтей на весну-лето этого года (Фото)
Уникальные места планеты, которые удивят кристально чистой водой(Фото)
Рианну заметили на баскетбольном матче с бывшим бойфрендом
Мода 2019: стильные прически на любой день (Фото)
Забавные картинки с подписями не дадут вам грустить
Эти забавные детки умеют поднять настроение каждому взрослому
Как прекрасен этот мир: невероятный парк в Северной Америке (Фото)
Доступные продукты, повышающие гемоглобин
В женском стиле: прикольные мемы про ожидание и реальность
Необычные факты о нашей планете, которых вы еще не знали (Фото)
Автомобильные приколы для хорошего настроения
Различные открытия, которые были сделаны случайно (Фото)
Веселые комиксы, которые рассмешат вас этим вечером
Удивительные портреты собак от талантливого австрийского фотографа (Фото)
Признаки того, что у вы зависимы от своего телефона (Фото)
Нидерланды: страна каналов и дамб (Фото)
Питбули тоже могут быть милыми и смешными
Пушистые родители: невероятно милые снимки животных с их детьми (Фото)
Неординарное решение: креативные скульптуры из волос (Фото)
Юбки, способные украсить любую фигуру (Фото)
Невероятный мир: самые большие животные планеты (Фото)
Невероятно смешные косплеи на известных персонажей и личностей