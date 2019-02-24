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Понедельник, 25.02.2019
Море, солнце, пляж: самые удивительные побережья планеты (Фото)
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Море, солнце, пляж: самые удивительные побережья планеты (Фото)

Думая об отпуске, сразу вспоминаешь море, ведь это один из главных пунктов назначения для многих отдыхающих. Экскурсии экскурсиями, культура культурой, а море – это святое. Кто из нас не мечтает полежать на теплом песочке, любуясь бирюзовыми волнами и вдыхая соленый запах морского бриза? Или же медитативно любоваться медленно спускающимся в море солнцем? Итак, вот вам несколько десятков фотографий, сделанных на побережьях по всему миру, как раз для такого приятного времяпрепровождения.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Море, Отдых, Путешествие, Отпуск, Природа, Побережье.
22:37 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф
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