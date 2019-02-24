Невероятная серия фотографий “Уханьский бульвар” (Фото)

Фотограф Алессандро Занони является независимым фотографом и визуальным дизайнером. Занятие графическим дизайном привело к тому, что Алессандро стал интересоваться фотографией. В результате своей деятельности, Алессандро Занони получил важные награды IPA и почетное упоминание на Sony World Photography Awards. Недавно Алессандро Занони побывал в Китае и Монголии и был очарован дальневосточным миром. Это подтолкнуло фотографа на создание удивительной серии фотографий “Уханьский бульвар”. Уханьский бульвар - это приглашение к путешествию по городу, где время стоит на месте. Но обычные водянистые ландшафты, окружающие город, не являются фокусом этого визуального путешествия. Особое внимание в фотографиях уделяется средствам транспорта. Дело в том, что Ухань - важный транспортно-логистический узел, соединяющий ключевые провинции в Китае.