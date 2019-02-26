Остатки старого Шанхая: модернизация города глазами фотографа (Фото)

На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине. Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.