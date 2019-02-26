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Вторник, 26.02.2019
Непосредственные животные на изображениях Индии (Фото)
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Непосредственные животные на изображениях Индии (Фото)

Радж Саркар (Raj Sarkar) – уличный фотограф и педагог. Изучал финансы и окончил аспирантуру по специальности "компьютерные приложения", но всерьез увлечен съемкой. Он входит в состав коллектива фотографов In-street и читает лекции по фотографии в различных колледжах и институтах. Саркар удостоился престижных фотопремий, его работы показывают на международных выставках. Наибольший интерес для него представляет стрит-фотография и ее несчетные возможности.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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