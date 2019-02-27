Панорамные снимки Лофотена польского фотографа Павла Учорчака (Фото)

Польский фотограф Павел Учорчак в феврале 2019 года при помощи беспилотника Mavic Air сделал фотографии архипелага Лофонтенских островов с уникального ракурса. Большинство снимков - панорамы популярных мест. Лофотен - рай для фотографов.