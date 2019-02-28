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Четверг, 28.02.2019
Деревни Европы, которые выглядят лучше, чем некоторые мегаполисы (Фото)
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Деревни Европы, которые выглядят лучше, чем некоторые мегаполисы (Фото)

В странах Европы есть немало деревень, которые по оригинальности своей архитектуры не уступают столичным достопримечательностям, а невероятно живописная природа вокруг них способна вызвать неподдельный восторг даже у опытных путешественников. Вот лишь некоторые из самых живописных деревушек и небольших городков, находящихся в разных уголках Европы.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Европа, Фото, Деревни, Европейские деревни.
09:28 Сегодня Телеграф
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