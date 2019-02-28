Деревни Европы, которые выглядят лучше, чем некоторые мегаполисы (Фото)

В странах Европы есть немало деревень, которые по оригинальности своей архитектуры не уступают столичным достопримечательностям, а невероятно живописная природа вокруг них способна вызвать неподдельный восторг даже у опытных путешественников. Вот лишь некоторые из самых живописных деревушек и небольших городков, находящихся в разных уголках Европы.