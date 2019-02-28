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Четверг, 28.02.2019
Снимки, на которых запечатлена жизнь последних лет Османской империи (Фото)
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Снимки, на которых запечатлена жизнь последних лет Османской империи (Фото)

В интернет попала обширная коллекция фотографий путешественника и предпринимателя Пьера де Жигора. Француз Пьер де Жигор (Pierre de Gigord) впервые оказался в Стамбуле в 1964 году, хотя целью его экспедиции была Индия. Снимки, которые удалось приобрести де Жигору, охватывают столетие с 1850 по 1958 годы. Основная часть относится к периоду с 1853 по 1930-е. За 12 лет Пьер де Жигор собрал около 6000 фотографий, большая часть из которых представлена в архиве Исследовательского института Гетти. Эти снимки сделали 165 фотографов и студий. Имена некоторых утеряны, точные даты не всегда известны.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Турция, Стамбул, Османская империя, Старые снимки, Пьер де Жигор, Архив Исследовательского института Гетти.
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