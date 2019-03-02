Завораживающие снимки Индонезии с высоты от Сута Рахади (Фото) Сута Рахади фокусируется на пейзажах, путешествиях и аэрофотосъемке. Сута снимает также много приключений, портретов и свадебных фотографий. "Находясь в самом сердце Бали, я люблю фиксировать моменты, происходящие на нашем восхитительном райском острове и в Индонезии", - говорит он.