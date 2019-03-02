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Воскресенье, 03.03.2019
Фантастическая Прага: главные достопримечательности (Фото)
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Фантастическая Прага: главные достопримечательности (Фото)

Многие туристы влюбляются в столицу Богемии навсегда и называют ее самым красивым городом Европы. Действительно, есть что-то колдовское в мрачных готических замках, извилистых переулках и старинных соборах Праги. Гостей города ждут не только оригинальные экскурсии по ночному городу, посещение древнего Пражского града, Карлова моста и речные прогулки по Влтаве. Поездка в Прагу - это также уникальная возможность насладиться традиционной чешской кухней и попробовать несравненного чешского пива, которое уже много веков варится по старинным монастырским рецептам.
turizm.mirvokrugnas.com
Фото: turizm.mirvokrugnas.com
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23:34 Сб, 2 Март 2019 Телеграф
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