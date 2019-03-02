Фантастическая Прага: главные достопримечательности (Фото)

Многие туристы влюбляются в столицу Богемии навсегда и называют ее самым красивым городом Европы. Действительно, есть что-то колдовское в мрачных готических замках, извилистых переулках и старинных соборах Праги. Гостей города ждут не только оригинальные экскурсии по ночному городу, посещение древнего Пражского града, Карлова моста и речные прогулки по Влтаве. Поездка в Прагу - это также уникальная возможность насладиться традиционной чешской кухней и попробовать несравненного чешского пива, которое уже много веков варится по старинным монастырским рецептам.