Невероятная Аляска: путешествие под лед (Фото) Американский фотограф Рон Джил уже более восьми лет работает на Аляске, делая снимки неповторимой местной флоры и фауны. Вторым его увлечением занятием является спелеология - наука, занимающаяся исследованием пещер и подземных пространств. Друзья и родные называют Рона настоящим авантюристом, ведь он бывает в местах, куда многие бы не осмелились полезть. К примеру, он побывал в ледяной пещере, которая сформировалась в 2012 году. Ее стены настолько ненадежны, что любое неверное движение могло стоять смельчаку жизни. К счастью, данное путешествие закончилось без проишествий.