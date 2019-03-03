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Воскресенье, 03.03.2019
Невероятная Аляска: путешествие под лед (Фото)
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Невероятная Аляска: путешествие под лед (Фото)

Американский фотограф Рон Джил уже более восьми лет работает на Аляске, делая снимки неповторимой местной флоры и фауны. Вторым его увлечением занятием является спелеология - наука, занимающаяся исследованием пещер и подземных пространств. Друзья и родные называют Рона настоящим авантюристом, ведь он бывает в местах, куда многие бы не осмелились полезть. К примеру, он побывал в ледяной пещере, которая сформировалась в 2012 году. Ее стены настолько ненадежны, что любое неверное движение могло стоять смельчаку жизни. К счастью, данное путешествие закончилось без проишествий.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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