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Понедельник, 04.03.2019
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал (Фото)
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В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал (Фото)

В ближайшие несколько дней жизнь бразильского города Рио-де-Жанейро будет переполнена костюмированными шествиями и танцевальными шоу. По данным организаторов, в карнавале примут участие около 7 млн человек, 1,5 млн из которых - туристы. Карнавал проходит ежегодно с пятницы по вторник, вплоть до Пепельной среды — официального начала Великого поста, тогда же подводятся итоги соревнования школ самбы. Самые известные шествия Бразилии проходят в Рио-де-Жанейро, а также в северо-восточных городах Сальвадор и Ресифи.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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11:17 Сегодня Телеграф
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