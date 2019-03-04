В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал (Фото) В ближайшие несколько дней жизнь бразильского города Рио-де-Жанейро будет переполнена костюмированными шествиями и танцевальными шоу. По данным организаторов, в карнавале примут участие около 7 млн человек, 1,5 млн из которых - туристы. Карнавал проходит ежегодно с пятницы по вторник, вплоть до Пепельной среды — официального начала Великого поста, тогда же подводятся итоги соревнования школ самбы. Самые известные шествия Бразилии проходят в Рио-де-Жанейро, а также в северо-восточных городах Сальвадор и Ресифи.