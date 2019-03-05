Невероятное путешествие к вулкану (Фото) Любитель экстремальных видов спорта фотограф Александр Сокки и профессиональный байдарочник Педро Олива со своей командой решили совершить крайне рискованное путешествие к действующему вулкану – все ради этих эффектных снимков. Они подобрались вплотную к стекающей в воду лаве вулкана Килауэа на Гавайском острове Кауаи. Настолько близко, что бесстрашный Олива даже умудрился подцепить веслом кусок расплавленной породы. Съемки проходили на рассвете, чтобы "поймать"самое выгодное освещение для съемки огненных потоков. Температура воды составляла около 90 градусов по Цельсию, а вокруг байдарок плавали куски все еще тлеющей лавы, оставляя на лодках черные "шрамы".