Скачать
Вторник, 05.03.2019
Невероятное путешествие к вулкану (Фото)
1 / 15

Невероятное путешествие к вулкану (Фото)

Любитель экстремальных видов спорта фотограф Александр Сокки и профессиональный байдарочник Педро Олива со своей командой решили совершить крайне рискованное путешествие к действующему вулкану – все ради этих эффектных снимков. Они подобрались вплотную к стекающей в воду лаве вулкана Килауэа на Гавайском острове Кауаи. Настолько близко, что бесстрашный Олива даже умудрился подцепить веслом кусок расплавленной породы. Съемки проходили на рассвете, чтобы "поймать"самое выгодное освещение для съемки огненных потоков. Температура воды составляла около 90 градусов по Цельсию, а вокруг байдарок плавали куски все еще тлеющей лавы, оставляя на лодках черные "шрамы".
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Путешествие, Вулкан, Александр Сокки, Педро Олива.
04:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь