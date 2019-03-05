|
|
Невероятное путешествие к вулкану (Фото)
Любитель экстремальных видов спорта фотограф Александр Сокки и профессиональный байдарочник Педро Олива со своей командой решили совершить крайне рискованное путешествие к действующему вулкану – все ради этих эффектных снимков. Они подобрались вплотную к стекающей в воду лаве вулкана Килауэа на Гавайском острове Кауаи. Настолько близко, что бесстрашный Олива даже умудрился подцепить веслом кусок расплавленной породы. Съемки проходили на рассвете, чтобы "поймать"самое выгодное освещение для съемки огненных потоков. Температура воды составляла около 90 градусов по Цельсию, а вокруг байдарок плавали куски все еще тлеющей лавы, оставляя на лодках черные "шрамы".
Высокие технологии из подручных средств: Секреты реквизита фантастических фильмов
Пришельцы среди нас: Комичные примеры людей, облажавшихся с панорамной съемкой
Не только вкусный, но и очень полезный: свойства ананаса, о которых вы не знали
Вот что бывает, когда перевод доверяют машинам
Роковые красотки XIX века (Фото)
Лучшие продукты, которые сохраняют здоровье вашего сердца (Фото)
Быстрее, выше, сильнее: самые старательные спортсмены
Популярный блогер пародирует снимки известных личностей в Instagram
Харизматичные мопсы, которые заставят вас улыбнуться
Таинственный Китай: путешествие в провинцию Сычуань (Фото)
Шокирующие 3D-модели известных персонажей, чей вид покроет вас мурашками
Лайфхак: как тратить меньше времени на поддержание чистоты в доме
Фотографии, заставляющих понять, как поразительно мала наша Земля
8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене
Александрия - Мариуполь: лучшие моменты матча (Фото)
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Объявления, которые написали люди с прекрасным чувством юмора
Вещи, которые никогда не делает зрелый мужчина
Верхняя одежда на весну 2019 года, которая будет в тренде
9 "вредных" продуктов, от которых мы зря отказываемся
Весенний маникюр 2019: модные и нежные идеи к 8 марта (Фото)
Воздушные шары и люди на снимках Клемана Гегана (Фото)
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал (Фото)
Самые древние существа, дожившие до наших дней
Волшебные места, которые дотрагиваются души (Фото)