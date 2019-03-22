"Гнилое море": фантастическое озеро Сиваш и его пейзажи (Фото) Сиваш называют озером и даже морем (Гнилое море), хотя на самом деле это залив. Он отделяет Азовское море от Крымского полуострова, и благодаря закрытой экосистеме в этом заливе образовалась высокая концентрация соли. Особенно живописно выглядит добыча розовой соли - в этом месте Сиваш выглядит так, будто это пейзаж совершенно другой планеты.