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Воскресенье, 24.03.2019
"Гнилое море": фантастическое озеро Сиваш и его пейзажи (Фото)
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"Гнилое море": фантастическое озеро Сиваш и его пейзажи (Фото)

Сиваш называют озером и даже морем (Гнилое море), хотя на самом деле это залив. Он отделяет Азовское море от Крымского полуострова, и благодаря закрытой экосистеме в этом заливе образовалась высокая концентрация соли. Особенно живописно выглядит добыча розовой соли - в этом месте Сиваш выглядит так, будто это пейзаж совершенно другой планеты.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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Крым, Пейзажи, Крымский полуостров, Озеро Сиваш, Гнилое море.
22:34 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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