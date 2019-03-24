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Воскресенье, 24.03.2019
Удивительная Европа: 10 природных чудес Хорватии (Фото)
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Удивительная Европа: 10 природных чудес Хорватии (Фото)

Благодаря уникальному расположению страны ее природа чрезвычайно разнообразна: здесь есть и морское побережье, и равнины, и горы. Почти 10% территории страны занимают охраняемые природные территории. И если вы подыскиваете место, где можно провести незабываемый отпуск на лоне великолепной и очень дружелюбной к человеку природы, то Хорватия - это как раз то, что нужно.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Европа, Хорватия, Горы, Равнины, Морское побережье, Природные чудеса.
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