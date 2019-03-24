Удивительная Европа: 10 природных чудес Хорватии (Фото)

Благодаря уникальному расположению страны ее природа чрезвычайно разнообразна: здесь есть и морское побережье, и равнины, и горы. Почти 10% территории страны занимают охраняемые природные территории. И если вы подыскиваете место, где можно провести незабываемый отпуск на лоне великолепной и очень дружелюбной к человеку природы, то Хорватия - это как раз то, что нужно.