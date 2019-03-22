Удивительная жизнь в Тайланде (Фото) До 1939 и в 1945-1948 гг. Сиам - государство Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Граничит на востоке с Камбоджей и Лаосом, на западе - с Мьянмой, и на юге - с Малайзией. Название (слово "тай" значит "свобода" вполне себя оправдывает: Таиланд - единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств, в то время как все соседние страны были колониями Франции или Великобритании. "Таиланд" - англоязычный вариант названия страны, введённый в обиход в 1939 г., - означает "страна тайцев", тайский вариант звучит как Пратхет Тхай или Мыанг-Тхай. По данным 2017 года население страны составляет 66 188 503 человека, площадь - 513 120 км².