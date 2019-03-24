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Понедельник, 25.03.2019
Невероятная Африка: завораживающие закаты от Пола Гольдштейна (Фото)
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Невероятная Африка: завораживающие закаты от Пола Гольдштейна (Фото)

Фотограф дикой природы Пол Гольдштейн потратил годы, пытаясь сфотографировать идеальное начало и конец дня в Масаи-Мара. Этот заповедник расположен на юго-западе Кении и назван в честь племени масаи — традиционного населения региона — и реки Мара, которая разделяет его. По словам Гольдштейна, Масаи-Мара хорошо известен своим лучшим светом для фотографий, а также лучшими местами для съемки восхода и захода солнца. Предлагаем вам посмотреть на небольшую подборку его работ.
Фото: bigpicture.ru
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Путешествие, Африка, Фото, Фотограф, Закат.
19:50 Вс, 24 Март 2019 Телеграф
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