Вокруг света: интересные уголки нашей планеты (Фото) В нашем мире огромное количество удивительных пейзажей и интереснейших мест, которые хотелось хотя бы раз в своей жизни увидеть своими глазами. Интересные фото, сделанные в разных уголках мира, на которых реальность оказывается круче фотошопа.