Динамичный Нью-Йорк с высоты от Навида Барати (Фото) Фотограф Навид Барати (Navid Baraty) оставил карьеру инженера, чтобы посвятить все свое время фотографии и искусству. Его любопытство и любовь к путешествиям подпитывают решимость посетить каждый континент Земли, что привело к особой любви фотографировать драматические пейзажи и города сверху. Навид исследует мир, в поисках уникальных перспектив с прицелом на скрытое и неизведанное.