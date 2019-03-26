Удивительный Кыргызстан в объективе Альберта Дроса (Фото) Умопомрачительное разнообразие ландшафта делает нашу планету удивительнейшим местом! Можно отправиться за 20 километров и насладиться пейзажем, о существовании которого вы даже не предполагали! Что уж говорить о трэвел-фотографах, которые путешествуют по миру и запечатлевают самые живописные виды и удивительные места, которыми богата Земля.