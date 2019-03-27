Невероятные штормовые снимки из живописной Бретани (Фото) Его родина – живописная Бретань. Возможно, именно ее необыкновенные природные ландшафты и вдохновили Матье Риврина выбрать жанр пейзажной фотографии. Маленькие рыбацкие деревушки, лодки, башни, шпили, чайки, волшебные рассветы и закаты. А еще – суровые скалы, волны, штормовые ветра.