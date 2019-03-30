Захватывающие природные пейзажи Аризоны (Фото)

Джон Ллойд (John Lloyd) - талантливый фотограф-самоучка и авантюрист из Колорадо, который в настоящее время проживает в Седоне, штат Аризона. Он в основном занимается пейзажной и уличной фотографией. Джонни путешествует по всей Аризоне, чтобы запечатлеть самые захватывающие природные пейзажи.