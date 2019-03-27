Разноцветные домики острова впечатляют своим видом (Фото)

Бурано находится недалеко от Венеции и административно входит в состав кварталов Венеции. Сейчас на Бурано проживает порядка 3 тысяч человек. В старину домики начали разукрашивать в разные цвета, но не просто для красоты. Моряки, когда возвращались из моря и попадали в густой туман, не могли различить серые дома, а разноцветный окрас служил подобием маяка. Традиция разукрашивать дома передавалась от поколения к поколению. Сегодня хозяину дома нельзя просто так перекрасить дом в любой цвет, для этого ему надо получить разрешение от местной администрации, чтобы согласовать выбранный цвет с разрешенной «палитрой».