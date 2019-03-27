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Четверг, 28.03.2019
Завораживающий Млечный путь в объективе Гонсало Хавьер Сантиле (Фото)
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Завораживающий Млечный путь в объективе Гонсало Хавьер Сантиле (Фото)

В этих захватывающих снимках Млечного пути пустыни Аргентины играют главную роль. 46-летний фотограф-любитель Гонсало Хавьер Сантиле (Gonzalo Javier Santile) последние 2 года провёл в пустынях в Сальта-Кафайяте (Salta Cafayate), Кордоба Валле-де-Пунилла (Cordoba Valle de Punilla), провинциях Буэнос-Айрес и Рио-Негро, запечатлевая Млечный путь.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Млечный путь, Фотограф-любитель, Гонсало Хавьер Сантиле, Сальта-Кафайяте, Кордоба Валле-де-Пунилла, Gonzalo Javier Santile.
20:57 Ср, 27 Март 2019 Телеграф
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