Завораживающий Млечный путь в объективе Гонсало Хавьер Сантиле (Фото) В этих захватывающих снимках Млечного пути пустыни Аргентины играют главную роль. 46-летний фотограф-любитель Гонсало Хавьер Сантиле (Gonzalo Javier Santile) последние 2 года провёл в пустынях в Сальта-Кафайяте (Salta Cafayate), Кордоба Валле-де-Пунилла (Cordoba Valle de Punilla), провинциях Буэнос-Айрес и Рио-Негро, запечатлевая Млечный путь.