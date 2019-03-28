|
|
По мнению туристов: лучшие пляжи на планете (Фото)
Лето уже не за горами, поэтому любителям путешествий следует заранее продумать свой долгожданный отпуск. TripAdvisor проанализировал отзывы туристов за прошедший год и представил рейтинг самых лучших пляжей в мире. Хотите узнать, где людям понравилось отдыхать больше всего? Тогда читаем.
Уморительные комиксы развеселят любого, кто не хочет спать
Страны, которые могут похвастаться самыми привлекательными девушками (Фото)
Прикольные демотиваторы на разные темы для отличного настроения
Единственный в мире мотоцикл, созданный из алюминия (Фото)
Курам на смех: провальные фото от мастеров маникюра
Идеи для дома: как с бутылки сделать красивую вазу (Фото)
О таком мужчине мечтают все мамы мира (Фото)
Смех да и только: настоящие мастера, которые умеют создавать курьезные шедевры
Вот это жизнь: автобиографии, которые впечатляют (Фото)
Любовь бабушки - бесценна: подборка смешных подарков, которые можно от них получить
Подчеркните свое "я" модными тенденциями: трендовая обувь весны 2019 (Фото)
Родителям на заметку: вещицы, которые пригодятся по уходу за детьми
Народное творчество безгранично: лучшие примеры
Дизайн двора частного дома: примеры оформления (Фото)
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Продлеваем жизнь: коты и собаки, на которых невозможно смотреть без смеха
Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с фольгой (Фото)
Яркие природные ландшафты Японии на снимках фотографа из Токио (Фото)
Что европейцу экзотика, корейцу - норма: непонятные обычаи и традиции в Южной Корее
Девушки в воде: живописные картины калифорнийской художницы (Фото)
За секунду до: фотографии сделанные в нужный момент
Модницы из 80-х: безумные начесы (Фото)
Животные бывают разные: и большие, и крошечные (Фото)
Занимаемся дома: 14 способов разнообразить планку
Полезные свойства сливочного масла