По мнению туристов: лучшие пляжи на планете (Фото) Лето уже не за горами, поэтому любителям путешествий следует заранее продумать свой долгожданный отпуск. TripAdvisor проанализировал отзывы туристов за прошедший год и представил рейтинг самых лучших пляжей в мире. Хотите узнать, где людям понравилось отдыхать больше всего? Тогда читаем.