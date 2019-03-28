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Пятница, 29.03.2019
По мнению туристов: лучшие пляжи на планете (Фото)
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По мнению туристов: лучшие пляжи на планете (Фото)

Лето уже не за горами, поэтому любителям путешествий следует заранее продумать свой долгожданный отпуск. TripAdvisor проанализировал отзывы туристов за прошедший год и представил рейтинг самых лучших пляжей в мире. Хотите узнать, где людям понравилось отдыхать больше всего? Тогда читаем.
trinixy.ru
Фото: pixabay.com
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22:35 Чт, 28 Март 2019 Телеграф
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