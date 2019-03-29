Список городов, которые должен посетить каждый (Фото) На выбор представителей сегодняшнего поколения влияют такие факторы, как доступность жилья, легкость переезда, свобода личного выбора, а также разнообразие культуры и развлекательные аспекты жизни в городе. Немецкая компания в сфере поиска жилья Nestpick провела анализ 110 городов с целью выявить самые популярные направления среди так называемых миллениалов. Критерии для отбора максимально просты: в городе есть работа? Может ли человек со средним достатком позволить себе там комфортно жить? Насколько открыта и толерантна городская среда? И, что немаловажно, там есть где развлечься?