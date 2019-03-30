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Суббота, 30.03.2019
Гейзеры, бизоны и невероятная красота Йеллоустоуна (Фото)
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Гейзеры, бизоны и невероятная красота Йеллоустоуна (Фото)

Йеллоустоун - первый национальный парк в мире, а также самый большой из всех национальных парков Северной Америки. За почти 150 лет существования его посетили миллионы человек. Парк известен на весь мир своими гейзерами - их здесь около трех тысяч, или две трети от общего числа всех гейзеров на планете. Йеллоустоун - обладатель уникальной флоры и фауны. Многочисленных туристов привлекают в парк сотни тысяч видов диких животных, водопады, озера, горячие источники и невероятной красоты виды.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Парк, Заповедник, Национальный парк, Природа, Йеллоустоун.
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