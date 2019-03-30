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Покоряем высоты: невероятные снимки смельчаков с вершин мира (Фото)
Для острых ощущений нет нужды отправляться в комнату страха - эти снимки вызовут у вас ужас и мурашки. Тех, кто боится высоты, просим удалиться от экранов. Те же, кто любит приключения, этот пост для вас!
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