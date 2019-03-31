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Воскресенье, 31.03.2019
Куда поехать: самые красивые места, еще не до конца засиженные туристами (Фото)
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Куда поехать: самые красивые места, еще не до конца засиженные туристами (Фото)

Венеция, Тадж-Махал, Великая Китайская стена - все понимают, что эти живописнейшие места буквально кишат туристами с камерами. Но все еще остаются в мире красивые уголки, где есть что поснимать, кроме размытых затылков незнакомцев. Ботсвана, малоизвестные замки Италии и даже Узбекистан.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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