Куда поехать: самые красивые места, еще не до конца засиженные туристами (Фото)

Венеция, Тадж-Махал, Великая Китайская стена - все понимают, что эти живописнейшие места буквально кишат туристами с камерами. Но все еще остаются в мире красивые уголки, где есть что поснимать, кроме размытых затылков незнакомцев. Ботсвана, малоизвестные замки Италии и даже Узбекистан.