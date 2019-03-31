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Воскресенье, 31.03.2019
Традиции Страны восходящего солнца: Что не стоит делать при посещении Японии
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Традиции Страны восходящего солнца: Что не стоит делать при посещении Японии

В каждой стране есть не только свои законы, но также традиции и обычаи. Достаточно сильно на фоне других государств в этом плане выделяется Япония. Дело в том, что в Стране восходящего солнца существует достаточно много табуированных вещей из числа обыденных и нормальных для многих европейцев. Вот несколько наиболее важных традиций
mainfun.ru
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