Традиции Страны восходящего солнца: Что не стоит делать при посещении Японии

В каждой стране есть не только свои законы, но также традиции и обычаи. Достаточно сильно на фоне других государств в этом плане выделяется Япония. Дело в том, что в Стране восходящего солнца существует достаточно много табуированных вещей из числа обыденных и нормальных для многих европейцев. Вот несколько наиболее важных традиций