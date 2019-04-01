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Величественный Рим: как выглядели известные сооружения 2000 лет назад (Фото)
В современном Риме огромное количество различных древних руин, которые остались от монументальных построек, возведенных 2000 лет назад. Если вам любопытно взглянуть на те или иные исторические строения, а точнее увидеть их первозданный вид, тогда обязательно смотрим далее. Давайте полюбуемся прекрасной архитектурой, которую удалось восстановить хотя бы на картинках благодаря усилиям талантливых художников и современным технологиям.
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