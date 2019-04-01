Неземная красота: невероятные ландшафты словно с другой планеты (Фото) После одного из главных захватывающих приключений всей своей жизни - погружения на дно Марианской впадины - режиссер Джеймс Кэмерон признался, что ощущения были такие, будто он высадился на другой планете. Дно напоминало пустынную лунную поверхность, единственными живыми существами на которой были крошечные рачки. Хотя океанический глубоководный желоб является самым глубоким местом на Земле и обладает своей уникальной экосистемой, подобная "параллельная вселенная" скрывается также и во вполне доступных местах. Уникальное сочетание разнообразных форм рельефа порой рождает абсолютно фантастические ландшафты, напоминающие скорее другой мир, в который, в отличие от Марианской впадины, может попасть любой желающий, и без всякого специального оборудования.