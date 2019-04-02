Атмосферные уличные пейзажи на снимках фотографа из Ванкувера (Фото) Необыкновенные городские пейзажи и уличные сцены от талантливого фотографа-самоучки и ретушера из Ванкувера (Британская Колумбия, Канада) по имени Мадо Эль Хоули (Mado El Khouly). Мадо специализируется в основном на городской, уличной и архитектурной фотографии, снимая немало природных и городских пейзажей. Среди его работ есть и немало фотоманипуляций, которые он создаёт с помощью графических редакторов.