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Вторник, 02.04.2019
Атмосферные уличные пейзажи на снимках фотографа из Ванкувера (Фото)
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Атмосферные уличные пейзажи на снимках фотографа из Ванкувера (Фото)

Необыкновенные городские пейзажи и уличные сцены от талантливого фотографа-самоучки и ретушера из Ванкувера (Британская Колумбия, Канада) по имени Мадо Эль Хоули (Mado El Khouly). Мадо специализируется в основном на городской, уличной и архитектурной фотографии, снимая немало природных и городских пейзажей. Среди его работ есть и немало фотоманипуляций, которые он создаёт с помощью графических редакторов.
Фото: bugaga.ru
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Путешествие, Фото, Снимки, Пейзажи, Ванкувер, Уличные пейзажи, Мадо Эль Хоули.
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