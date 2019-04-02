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Вторник, 02.04.2019
Город обман: необычный, яркий и очень азартный Лас-Вегас (Фото)
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Город обман: необычный, яркий и очень азартный Лас-Вегас (Фото)

Лас-Вегас - это не город в том виде, в каком мы привыкли представлять себе города. Это даже не американский город. Это большое казино под открытым небом. Подлетая на самолете к Вегасу, ты видишь большую деревню с низкой застройкой где-то в пыли пустыни и гор. Приглядевшись, ты замечаешь ниточку небоскребов посреди этой деревни. А приглядевшись еще чуть-чуть, ты находишь знакомые силуэты Манхэттена, Парижа или Венеции среди этих небоскребов (которые, кстати, не такие уж и высокие). Welcome to Las Vegas! Ты сходишь с борта самолета, по длинному телетрапу попадаешь в просторный холл аэропорта Маккаран... но что-то тут не так. Игровые автоматы! Казино даже здесь!
Фото: loveopium.ru
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