Весенняя Япония: невероятно красивые снимки цветущей сакуры (Фото)

Ежегодно тысячи людей едут весной в Японию, чтобы насладиться видом цветущих вишневых деревьев. Сезон цветения длится две недели, в эти дни улицы, дворы школ и храмов заполнены цветущими бело-розовыми деревьями, которые знаменуют приход весны. Каждый год весной японские метеорологические компании выпускают ежедневные сводки о движении фронта цветения сакуры с юга на север. Цветение начинается с Окинавы в январе, в Киото и Токио приходит в конце марта или начале апреля. А несколько недель спустя достигает Хоккайдо.