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Пятница, 05.04.2019
Весенняя Япония: невероятно красивые снимки цветущей сакуры (Фото)
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Весенняя Япония: невероятно красивые снимки цветущей сакуры (Фото)

Ежегодно тысячи людей едут весной в Японию, чтобы насладиться видом цветущих вишневых деревьев. Сезон цветения длится две недели, в эти дни улицы, дворы школ и храмов заполнены цветущими бело-розовыми деревьями, которые знаменуют приход весны. Каждый год весной японские метеорологические компании выпускают ежедневные сводки о движении фронта цветения сакуры с юга на север. Цветение начинается с Окинавы в январе, в Киото и Токио приходит в конце марта или начале апреля. А несколько недель спустя достигает Хоккайдо.
Фото: kykyryzo.ru
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Япония, Токио, Туризм, Путешествие, Сакура, Цветение сакуры.
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