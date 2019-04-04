В аэропорту Хитроу "поселился" динозавр (Видео)

Новости путешествия: В одном из терминалов аэропорта Хитроу пассажиры смогут увидеть скелет динозавра в полный рост.

Skinny the Diplodocus - это настоящий скелет диплодока, который жил 155 млн лет назад. Он останется в Хитроу в течение двух месяцев, прежде чем отправится на аукцион в июне. Французский аукционный дом Aguttes рассчитывает, что продажа огромного скелета принесет ему 2 млн фунтов стерлингов.

У диплодока была характерная шея длиной 7 м, уравновешенная соответствующим длинным хвостом. Его передние ноги были длиннее задних, а голова довольно небольшая. Это были мирные животные. Диплодок жил в конце юрского периода и, скорее всего, происходил из той местности, что сейчас является Северной Америкой.

Скелет Скинни был обнаружен в 2018 году. Примечательно, что сотни миллионов лет спустя на его теле все еще остаются следы кожи - крайне редкая особенность, которая делает этот образец уникальным.