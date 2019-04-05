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Пятница, 05.04.2019
Тропический рай: невероятные острова на снимках Роберта Майкла Пула (Фото)
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Тропический рай: невероятные острова на снимках Роберта Майкла Пула (Фото)

Роберт Майкл Пул (Robert Michael Poole) - талантливый фотограф-самоучка, педагог и путешественник, который сейчас живет на северо-западе Англии. Роберт любит путешествия и приключения, он побывал в более чем 128 странах по всему миру. Недавно Роберт посетил Микронезию и поделился захватывающими фотографиями Маршалловых островов. Его работы были опубликованы в Wall Street Journal, Newsweek, Associated Press, Interview Magazine, Japan Times и MTV.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Острова, Природа, Тропики, Роберт Майкл Пул.
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