Тропический рай: невероятные острова на снимках Роберта Майкла Пула (Фото) Роберт Майкл Пул (Robert Michael Poole) - талантливый фотограф-самоучка, педагог и путешественник, который сейчас живет на северо-западе Англии. Роберт любит путешествия и приключения, он побывал в более чем 128 странах по всему миру. Недавно Роберт посетил Микронезию и поделился захватывающими фотографиями Маршалловых островов. Его работы были опубликованы в Wall Street Journal, Newsweek, Associated Press, Interview Magazine, Japan Times и MTV.