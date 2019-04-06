Захватывающие снимки с улиц Японии от фотографа-самоучки (Фото) Хиро Шимада (Hiro Shimada) — талантливый фотограф-самоучка и арт-директор, в настоящее время проживающий в Осаке, Киото, Япония. Он в основном занимается городской и уличной фотографией. Хиро любит исследовать улицы Японии для съемки захватывающих сцен.